Грозный, 19 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Терек» на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче двадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Ахмат-арена» в Грозном, завершилась со счетом 0:1.

Mil.ru ЦСКА Москва

Героем встречи стал нападающий гостей Алексей Ионов, забивши единственный мяч на 28-й минуте.

После двадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Терек», набравший 29 баллов, находится на восьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 20-й тур.

«Терек» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:1).

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