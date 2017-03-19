Лондон, 19 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мидлсбро» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» в матче двадцать девятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 19 марта в Мидлсбро, закончилась со счетом 1:3.

Allison Pasciuto ФК Манчестер Юнайтед

В составе хозяев поля мяч забил Руди Жестед, у гостей голевыми действиями отметились Маруан Феллайни, Джесси Лингард и Антонио Валенсия.

После двадцати семи матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Клуб «Мидлсбро», набравший 22 балла после двадцати восьми игр, расположился на девятнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 29-й тур

«Мидлсбро» (Мидлсбро) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:3 (0:1).

Читайте также: «Челси» переиграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

Читайте также: «Манчестер Сити» переиграл «Сандерленд» в матче АПЛ