Екатеринбург, 19 марта, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Довыборы в городскую думу Екатеринбурга не обошлись без нарушений и казусов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Сегодня, 19 марта, в двух округах Екатеринбурга проходили довыборы. Горожане определяли, кто займёт место ставшей министром культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, а также Игоря Володина, который в сентябре 2016 года стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

По восьмому одномандатному округу борьбу за мандат ведут четыре человека. В 14-м округе стать депутатом гордумы готовы шестеро граждан. Выборы начались сегодня, 19 марта, в 8:00 по местному времени. По данным на 18:00 в восьмом округе на участки пришли 9 тыс. 028 человек или 15,59% от общего числа избирателей, а в 14-м — 8 тыс. 065 (12,95%).

С самого утра местные жители сообщали о попытках подкупа. Готовым прийти на участок и проголосовать за нужного кандидата предлагалось по 300−500 рублей. Также, по словам горожан, деньги предлагали и за досрочное голосование. Кстати, досрочно в восьмом округе проголосовали 2 тыс. 752 человека, а в 14-м — 1 тыс. 220.

Не обошлось и без казусов. На некоторых участках полицейские потребовали заклеить герб России, размещённый на избирательных урнах. В полиции эту меру объяснили тем, что выборы проходят на муниципальном, а не на государственном уровне.

По данным издания Ura.ru, заклеить гербы было решено для того, чтобы не давать общественникам Василию Рыбакову и Вениамину Помазкину повода добиваться признания довыборов незаконными. Между тем, Помазкин уже опроверг своё участие «в истерике по гербам на урнах».

Екатеринбургская гордума состоит из 36 депутатов. 18 избираются по партийным спискам, а ещё 18 — по одномандатным округам. Председателем думы является глава города, избираемый на прямым выборах. Сейчас думу возглавляет Евгений Ройзман. Полномочия нынешнего депутатского корпуса закончатся в сентябре 2018 года.