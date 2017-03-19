Вашингтон, 19 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель не пожал ей руку, так как «не расслышал вопрос». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил пресс-секретарь американского главы государства Шон Спайсер, комментируя инцидент во время протокольной съемки лидеров двух стран в Белом доме.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Я не думаю, что он (Дональд Трамп) расслышал вопрос», — пояснил Спайсер.

Пресс-секретарь президента США добавил, что произошедший инцидент в Белом доме — следствие недопонимания между политиками и журналистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель не отметились рукопожатием во время совместного фотографирования в Белом доме. Лидеры двух стран после двусторонней встречи позировали фотографам в Овальном кабинете, но снимка с рукопожатием репортеры сделать не смогли.

На просьбы многочисленных сотрудником СМИ Трамп никак не отреагировал, как и на вопрос канцлера Германии об этом.

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