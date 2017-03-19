Самара, 19 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» в матче двадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 19 марта на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

Командам удалось создать обилие опасных моментов у «чужих» ворот, однако забитых мячей в этом матче зрители так и не увидели.

После двадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 16 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.

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