Берлин, 19 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Информация о том, что Германия якобы должна огромные суммы финансовых средств США и НАТО за «мощную и дорогостоящую оборону», не соответствует действительности. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

off-guardian.org Бундесвер в НАТО

«Никакого долгового счета в НАТО не существует, — заявила она. — Неправильно рассматривать наше намерение увеличить к середине следующего десятилетия расходы на оборону до 2% (ВВП) только в отношении НАТО».

При этом министр обороны Германии добавила, что Берлин выделяет финансовые средства не только НАТО, но и на различные «европейские операции», миротворческие миссии ООН, а также борьбу с международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что Германия должна США и НАТО «огромные суммы финансовых средств».

«Германия задолжала огромную сумму НАТО и США за мощную и дорогостоящую оборону», — написал американский лидер, который 17 марта провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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