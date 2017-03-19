Ташкент, 19 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Председателем вновь образованного Государственного комитета по автомобильным дорогам назначен Абдурахмон Абдувалиев, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Узбекистана. Соответствующий указ о назначении 18 марта подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

THORSTEN Перевал Камчик (Узбекистан)

Ранее Абдувалиев возглавлял упраздненную государственно-акционерную компанию «Узавтойул» (Узавтодороги), отметил собеседник агентства.

ИА REGNUM уже сообщало, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился в целях формирования эффективной системы управления дорожным хозяйством создать Госкомитет Узбекистана по автомобильным дорогам на базе упраздняемой государственно-акционерной компании «Узавтойул».

Президент также утвердил Программу развития региональных автомобильных дорог на 2017−2018 годы. В соответствии с документом планируется ремонт около 5,4 тысяч километров автомагистралей. В 2017 году будут отремонтированы 2,7 тысячи километров дорог, в 2018 году планируется отремонтировать еще 2,75 тысячи километров.

В Кашкадарьинской области осуществят ремонт 679 километров полотна, в Сурхандарьинской — 535 километров, в Ферганской — 520 километров, в Андижанской области — 324 километра, Бухарской — 439 километра. В целом, ремонт будет проведен во всех регионах страны.

Президент распорядился создать электронную базу данных автомобильных дорог, будет проведена поэтапная инвентаризация и паспортизация существующих магистралей.

Общая протяженность автомобильных дорог в Узбекистане составляет 184 тысячи километров. Из них 42 654 километра являются автомобильными дорогами общего пользования. В том числе 2755 километров — это часть Узбекской национальной автомагистрали.

Через территорию Узбекистана проходят 20 международных транспортных маршрутов и направлений.