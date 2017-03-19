Киев, 19 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины прокомментировало сообщения ряда СМИ о том, что совет директоров Международного валютного фонда отменил заседание по вопросу предоставления Украине очередного транша финансовой помощи. Соответствующее заявление сделала сегодня, 19 марта, пресс-служба Министерства финансов Украины.

International Monetary Fund Главное здание МВФ в Вашингтоне

Украинский Минфин утверждает, что перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчётов экономических последствий мер, применённых Украиной в ответ введение внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет о блокаде Донбасса, которую сперва начали украинские радикалы, а затем они же заставили президента Украины Петра Порошенко и его команду сделать эту блокаду «официальной».

Кроме того, по данным Минфина Украины МВФ просчитывает последствия признания Российской Федерацией документов, выдаваемых властями ДНР и ЛНР.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркнул, что уточнение всех этих расчетов крайне важно как для Украины, так и для МВФ.

По словам Данилюка, все необходимые консультации с МВФ уже начались.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что совет директоров МВФ отменил заседание по вопросу об очередном транше финансовой помощи Украине. Дата нового заседания не назначалась.

Дело в том, что президент Порошенко надеялся получить от МВФ в марте 2017 года очередной транш финансовой помощи на сумму $1 млрд. Но эти надежды не оправдались.