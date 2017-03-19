Подольск, Московская область, 19 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — Mercedes и ВАЗ-2107. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Авария произошла в воскресенье, 19 марта, на 6 км Симферопольско-Брестского шоссе участка Малого бетонного кольца.

«Около 9:00 мск произошло столкновение автомобилей Mercedes и ВАЗ-2107, — говорится в сообщении. — В результате аварии пострадали 10 человек. Трое из них госпитализированы».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины инцидента.