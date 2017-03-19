Москва, 19 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что быстрому налаживанию отношений между Россией и Украиной мешают «эмоциональный накал» и «идеологическое одурманивание». Такое заявление Песков сделал журналистам сегодня, 19 марта.

Torange.biz Постмайданная Украина

Песков подчеркнул, что Украина очень важна для России, как в плане межгосударственных отношений, так и в экономическом плане, а также в гуманитарном плане. «Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее, и тому подобное», — пояснил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, в России никогда не было и нет никаких предубеждений в отношении украинцев.

«Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания», — развил свою мысль Песков.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, пришедшая к власти в этой стране группировка заявила, что подверглась «российской агрессии». Киев утверждает, что ведет войну против России при этом продолжает закупать российский газ, нефть, уголь и другие товары. Миллионы украинцев ездят в Россию на заработки.

Тем не менее, украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, осуществляют нападки на Россию при любом удобном случае. Киев отказался возвращать деньги, взятые у России в долг, Киев не хочет погашать задолженность, образовавшуюся за российский газ, Киев хочет судиться с Москвой во всех международных судах и неизменно требует многомиллиардных компенсаций.