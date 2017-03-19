Лондон, 19 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен обсудить с представителями властей США детали своей предстоящей поездки в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 19 марта, пишет газета The Sunday Times.

Think London Борис Джонсон

Сообщается, что в ближайшие дни Джонсон снова летит в США улаживать дипломатический скандал, связанный с прослушкой небоскреба нынешнего президента США Дональда Трампа, в котором находился его предвыборный штаб.

В Вашингтоне считают, что сотрудники британской спецслужбы — Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters) могли быть причастны к прослушке помещений небоскреба Trump Tower во время избирательной гонки в США.

В Вашингтоне Джонсон должен встретиться с помощниками Трампа, а также лидерами Республиканской партии.

По данным издания, Джонс обязательно поднимет «российскую тему» и непременно посоветуется с представителями американских властей относительно своего визита в Москву.

Кроме того, утверждает, что Джонсон в переговорах со своими американскими коллегами будет вести «жесткую линию» по украинскому вопросу и попытается уговорить власти США не идти на компромисс с русскими.

Однако из этого совершенно неясно, чего именно Джонсон хочет добиться от переговоров с Москвой. Стоит отметить, что Министерство иностранных дел России до сих пор не объявляло о возможном приезде Джонсона.