Обнинск, Калужская область, 19 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Из-за несовершенства миграционного законодательства в Обнинске Калужской области практически рушится молодая семья. Об этом пишет местный общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В редакцию местной газеты обратилась жительница Обнинска Анастасия Шаркова, которая уже полтора года не может воссоединиться с законным супругом. Ее муж — этнически русский, родился и жил в Киргизии до 2009 года, а затем переехал в Россию, где отказался от киргизского гражданства. В Обнинске мужчина нашел свою любовь, а в Средней Азии родни у него не осталось.

Беды начались с того момента, как пара решила узаконить свои отношения и подала заявление в ЗАГС, где выяснилось, что у мужчины просрочена миграционная карта. Ему назначили штраф, который был тут же оплачен. Затем состоялся суд, постановивший выдворить русского по национальности мигранта из России на три года.

«В суде нам сказали, что эта мера ничего не меняет, и мы можем жить вместе по-прежнему, как и жили, — рассказывает Анастасия Шаркова. — На тот момент я уже ждала ребенка».

Впрочем, на деле все оказалось не так радужно, как было обещано. Расписаться пара успела, а вот новорожденного сына молодой отец так и не увидел. Потому что был выдворен из страны. Причем, как уверяет Анастасия, муж позвонил ей и сообщил ужасную новость: въезд в Россию ему закрыли не на три года, как было сказано вначале, а на целых пять лет. Не помогло даже то, что, еще будучи в Обнинске, мужчина продлил свою регистрацию.

С тех пор прошло полтора года. Сын растет без отца, женщина вынуждена содержать его одна, так как ее супруг не может найти в Киргизии работу. Мужчина рвется к семье, ведь в далекой азиатской стране его реально ничего не держит. Однако российский закон не позволяет мужчине даже на время приехать к жене и ребенку.

«После отъезда мужа я обратилась в областное отделение миграционной службы с заявлением на воссоединение семьи, — вспоминает Анастасия, — но получила отказ». Несчастная женщина прошла уже три суда, писала в прокуратуру, но нигде ей не помогли.

«Мы успеваем помогать лишь одной тысячной от общего числа оказавшихся в подобной ситуации», — прокомментировала сложившуюся ситуацию с ее землячкой известная обнинская правозащитница Татьяна Котляр.

По ее словам, «главная проблема в данном деле в том, что уже прошли все сроки обжалования судебного решения. Но тут нужно понимать, что пострадавшим является не только сам выдворенный из страны мужчина, но и его жена с ребенком. Муж ведь является кормильцем семьи — это очень важно. А содержать семью, будучи в Киргизии, практически невозможно».

«Вот оно — наше миграционное законодательство в деле! За небольшое правонарушение человека выдворили из страны на пять лет. Он же не убил никого, не ограбил. Просто не продлил срок документов. Ну, оштрафуйте за это. Так нет! Они его выдворили», — возмущается Котляр.

Обнинское издание «ВЫ и МЫ» приходит к выводу о том, что несомненно закон нужно соблюдать. Но ведь и человеческий фактор в этом вопросе играет не последнюю роль. И если там не написано о гуманности, это не значит, что ее вовсе не должно быть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр заявила агентству о том, что власти Калужской области не рады переселенцам, беженцам и мигрантам. «На деле в Калужской области участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, местные власти не предоставляют даже жилья на первое время, не оказывают помощь в регистрации и выделяют семьям мизерное финансирование. За такие деньги весьма нелегко снять квартиру в частном секторе. К примеру, с начала лета 2014 года в регион приехали более 50 тыс. граждан Украины, которые безуспешно пытались найти прибежище на калужской земле. Переселенцы вынуждены покупать себе пресловутую прописку. Власти не помогают приехавшим людям даже с регистрацией. Очень часто у переселенцев возникают проблемы с трудоустройством, и не потому, что нет работы, ее в Калужской области полно, но с приезжих требуют российские паспорта», — сказала Котляр.

Одновременно правоохранительные органы Обнинска обвиняют Татьяну Котляр в злостном нарушении миграционного законодательства. Сама Котляр не скрывает, что безвозмездно зарегистрировала в своей квартире более тысячи человек, в основном мигрантов из Средней Азии, а также приехавших в Россию по Государственной программе переселения соотечественников и украинских беженцев.

Между тем, в 2016 году более чем на 17% увеличилось количество иностранных граждан, прибывших на территорию Калужской области. По данным управления по вопросам миграции регионального УМВД России, 2016 году на миграционный учет поставлены более 180 тыс. иностранцев и лиц без гражданства (в 2015 году — более 160 тыс.), а снято миграционного учета 116 013 человек. 282 человека выдворены за пределы Российской Федерации из Калужской области, из которых 236 — принудительно.