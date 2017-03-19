Москва, 19 марта, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил отношение российского лидера Владимира Путина к воссоединению Крыма с Россией. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 19 марта.

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя

По словам Пескова, по прошествии трех лет с момента воссоединения, Путин не стал бы изменять свои решения по республике, если бы у него была такая возможность.

Воссоединение Крыма с Россией Песков назвал сложным и беспрецедентным в новейшей истории России. «Был ли всем доволен Путин? Да конечно, нет. И поэтому он всё держал под своим абсолютно ручным контролем», — отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что для Путина годовщина воссоединения Крыма с Россией является особенным днем.

«Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане», — сказал Песков.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.