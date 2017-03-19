Москва, 19 марта, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Делегация, состоящая из депутатов Госдумы от всех фракций, посетит Сирию на следующей неделе, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Владимир Васильев.

(сс) ZCU Дамаск, Сирия

«В ближайшее время, на следующей неделе, все представители думских фракции направляются с визитом в Сирию», — сказал Васильев.

«Вопросы безопасности, вопросы обороны, вопросы интересов людей нас всегда объединяли и будут объединять», — отметил парламентарий накануне в ходе митинга в Москве, посвященного юбилею воссоединения Крыма с Россией.