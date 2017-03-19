Ливадия, Крым, 19 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин смог сдвинуть с места портовый кран весом 312 тонн. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают «Вести».

primorye24.ru Портовый кран, который сумел сдвинуть Иван Савкин

Сообщается, что Савкин со второй попытки сдвинул на полтора метра портовый кран весом 312 тонн. Свое достижение он посвятил третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие прошло на территории Ливадийского судоремонтного завода в Крыму. Это место Савкин выбрал не случайно, так как провел детство (1989−2000 годы) в крымской Ялте, неподалёку от которой находится поселок Ливадия.

Напомним, ранее Савкин сдвигал с места многотонные аэробус, паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54Б.