Москва, 19 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В новой системе пенсионных накоплений — системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут полноценно участвовать не более 15% граждан: причина в низких доходах, недоверии к пенсионной системе и включенность в корпоративные пенсионные программы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 марта аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, комментируя новые предложения ЦБ и Минфина по реформе пенсионной системы.

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«Государство не снимает с себя ответственность за социальную и экономическую сферы в жизни граждан, но добавляет еще один элемент в обеспечение достойной жизни на пенсии. Ближайшие 20 лет, при существующем порядке наполнения бюджета и демографической ситуации, правительство не может обеспечить граждан в полном объеме», — говорит он.

Нагрузка на ПФР в нынешней ситуации огромна, констатирует эксперт. «Больше трети населения сейчас — это пенсионеры, которым надо платить, а еще треть — очень бедные граждане, взносы которых (как личные, так и от их работодателей) не покрывают даже базовую ставку пенсии. Требовать от ПФР выплат на 100% при вкладе туда не более 50% — это наивно», — утверждает аналитик.

Предлагаемая модель ИПК также подойдет далеко не всем гражданам России, уверен Антонов. «К сожалению, в ИПК не будут участвовать полноценно более 15% населения. Этому есть три основные причины: не имеют накоплений около 85% населения (зато кредиты имеют). Кроме того, многие не верят постоянным изменениям пенсионной системы и хотят остаться в ПФР, хотя при этом намерены сохранить для себя накопительную часть пенсии. Кроме того, речь идет о выбравших управляющие компании внутри ПФР и большей части оставшихся «молчунов» (УК ВЭБ), а также о работниках с корпоративными пенсионными программами (6 млн), которые уже откладывают из зарплат 1−9% и получают за это льготы», — перечислил он.

Дополнительные отчисления из зарплаты большинству граждан покажутся лишними, считает аналитик. «ИПК не является общегосударственной системой и не позволит наполнить бюджет в преддверии массовых выплат 2022 года, когда первые 600−700 тыс. граждан 1967 года рождения выйдут на пенсию по новым условиям. Дефицит ПФР покроет только ставка в два раза выше, поскольку платят не все и не полностью, а не хватает около половины бюджета ПФР. Сейчас деньги дает государство, но отсутствие баланса в пенсионной системе замедляет экономику, и в конечном итоге работает против пенсионеров», — заключил Антонов.

ЦБ и Минфин разработали предложения по модернизации накопительной пенсионной системы — концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение к новому пенсионному плану произойдет автоматически. Взносы могут перечисляться как самим будущим пенсионером, так и работодателем с зарплаты работника. Предполагается, что участники системы получат вычет по НДФЛ, но не более 6% от годовой зарплаты. Будущим пенсионерам предложат выбрать НПФ и конкретный процент, который будет идти на пенсионные накопления. Для тех, кто сам примет решение о величине взноса, его размер не будет ограничен. Всем остальным при подключении к системе установят взнос, равный 0%. В дальнейшем он будет повышаться на 1% в год, пока не до­стигнет 6%. При этом накопления будут считаться собственностью гражданина, то есть при определенных условиях он сможет получить их до наступления пенсионного возраста.