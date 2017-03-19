Веллингтон, 19 марта, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии попросили американского дипломата покинуть страну, так как он подозревается в причастности к преступлению. Об этом сегодня, 19 марта, пишет газета The Guardian.

Tākuta, Edward Hyde Флаг Новой Зеландии

Сообщается, что 12 марта в полицию Веллингтона поступил вызов из района о правонарушении, в котором находится посольство США. Американский дипломат, замешанный в этом правонарушении, покинул место инцидента до прибытия стражей порядка.

Уточняется, что у американского дипломата был сломан нос и подбит глаз.

Поскольку сотрудники дипломатический миссий обладают иммунитетом, веллингтонская полиция обратилась в Министерство иностранных дел Новой Зеландии за получением разрешения на проведение расследования. Подчеркивается, что совершённое преступление было серьёзным и виновному в нём грозит лишение свободы сроком от одного года и более.

Однако МИД Новой Зеландии не получил от властей США согласия на снятие дипломатического иммунитета.

Тогда было принято решение выслать этого американского дипломата из страны. Подробности преступления не сообщаются.