Анкара, 19 марта, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Власти Германии оказывали поддержку турецким военным, которые попытались совершить переворот летом 2016 года. Об этом сегодня, 19 марта, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

(сс) enesnişancı Попытка военного переворота в Турции (2016)

Он заявил, что отказ спецслужб Германии признать причастность исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации к попытке военного переворота в Турции летом 2016 года.

Более того, Калын подчеркнул, что Германия поддерживает его сеть и рассматривает Гюлена и гюленистов как «полезные инструменты» в борьбе против Анкары. «Почему они защищают их? (Гюлена и гюленистов, — прим. ред.) Потому что это полезные инструменты для Германии, чтобы использовать их против Турции», — сказал пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана.

Таким образом Калын отреагировал на заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля. Тот заявил, что нет никаких указаний на то, что за попыткой переворота в Анкаре стоял исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и его Движение служения.

«Турция пыталась убедить нас в этом на различных уровнях, но до сих пор это не удалось», — сказал глава BND.

Напомним, турецкие власти считают, что за попыткой переворота стоит Гюлен и его организация.