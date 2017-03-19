Обнинск, Калужская область, 19 марта, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в России отмечается «День моряка-подводника». По случаю праздника, руководители Обнинска Калужской области поздравили личный состав, дислоцированного в первом наукограде учебного центра ВМФ «Военно-морская академия» и ветеранов подводного флота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ens.mil.ru Занятия в обнинском учебном центре ВМФ «Военно-морская академия»

В поздравлении, в частности говорится о том, что «военный флот всегда был и остается символом сильного российского государства, одной из основ его оборонной мощи. Военные моряки беззаветно любят свое Отечество и продолжают традиции нашего героического прошлого. Подвиги, совершенные моряками-подводниками в военное и мирное время, являются примерами самоотверженности и воинской доблести для нашей молодежи».

«В Обнинске проводится большая патриотическая работа, активно работает Калужское морское собрание, в школах города действуют морские кадетские классы. Все это стало возможным, благодаря людям преданным своему делу. В походе подводники чаще всего вспоминают тех, кто остался на берегу: женах, детях, любимых, родных. Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой, где вас ждут, надеются и верят!», — сообщает пресс-служба администрации Обнинска.

Между тем, формирование 8 июня 1956 год учебного центра ВМФ связано с первыми шагами по созданию в нашей стране океанского ядерного ракетно-атомного флота. На протяжении более полувека центр в Обнинске является надёжной кузницей кадров для атомных субмарин.

Учебный центр ВМФ «Военно-морская академия"первого наукограда России осуществляет подготовку экипажей подводных лодок, реализует дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по различным специальностям. Здесь также проходят практику и стажировку курсанты, продолжают подготовку офицеры-выпускники военно-морских институтов.

Напомним, 111 лет назад, в этот день в 1906 году подводные лодки в российском флоте приказом морского министра были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей.

Военно-морской флот России встретил 111 годовщину своих подводных сил на пороге серьезного обновления корабельного состава — в конце 2016 года была заложена последняя в серии из восьми атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», а до конца 2017 года будет заложен последний из семи «Ясеней» проекта 885. В перспективе эти подлодки составят основу стратегического и многоцелевого подводного флота Российской Федерации.