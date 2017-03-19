Калуга, 19 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Сразу трое взрослых, пострадавших от укусов клещей, обратились на минувшей неделе за помощью к медикам. Об этом 19 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Myriams-Fotos Клещ

По данным ведомства, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» были исследованы иксодовые клещи, в одном экземпляре обнаружены микроорганизмы боррелиоза.

Между тем, в муниципалитетах уже заключаются договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул с организациями, осуществляющими данный вид деятельности. Ситуация с преждевременно проснувшимися клещами находится на контроле у специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 51 человек, в том числе 24 ребенка, пострадали в десяти районах Калужской области, а также в городах в Калуге и Обнинске от укуса клещей только за одну неделю осени 2016 года. От людей, укушенных клещами, лабораторно было исследовано 79 экземпляров иксодовых клещей, а процент людей зараженных боррелиями клещами составил 17,7%.