Санкт-Петербург, 19 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в многоквартирном доме по Ланскому шоссе прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные СМИ.

Brett Neilson Взрыв

Сообщается, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома по Ланскому шоссе прогремел взрыв. На улицы посыпались стекла. Квартира загорелась, из оконных проемов повалил дым.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем. Площадь пожара не превышала 60 квадратных метров.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали.

На место происшествия прибыли сотрудники газовой службы. На данный момент неизвестно, что послужило причиной взрыва.