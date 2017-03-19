Санкт-Петербург, 19 марта, 2017, 09:44 — ИА Регнум. На предприятии «Севмаш» в Северодвинске (Архангельская область) в 2017 году будет спущена на воду многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» (проект «Ясень») и заложена еще одна подлодка этого же проекта. Кроме того, на «Севмаше» в текущем году спустят на воду ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (проект «Борей»). Он станет четвертым в группировке стратегических подводных ракетоносцев 4-го поколения.

Минобороны РФ Подлодка ВМФ России

Об этом сообщил в поздравительной телеграмме российским морякам-подводникам главком ВМФ России адмирал Владимир Королёв. Текст документа в связи со 111-й годовщиной со дня создания Подводных сил России будет зачитан 19 марта экипажам всех подводных лодок российского ВМФ, отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ.

Как подчеркнул главком ВМФ, обновление группировок атомных стратегических подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах останется «одним из главных направлений деятельности по развитию Подводных сил». Продолжится оснащение флота и неатомными подводными лодками.

Владимир Королёв напомнил, что на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге завершено строительство серии из шести новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Эти подлодки несут на борту высокоточное ракетное вооружение и обладают повышенной скрытностью и маневренностью. В 2017 году «Адмиралтейские верфи» начинают строительство шести таких же субмарин для Тихоокеанского флота. Как уже сообщалось, первые две подводные лодки этого проекта для ТОФ получили имена «Можайск» и «Петропавловск-Камчатский».

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Одновременно со строительством новых субмарин ведется работа по поддержанию боеготовности подводных лодок существующих проектов (4-го поколения). В 2017 году в состав Подводных сил ВМФ после ремонта возвратятся ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», атомная многоцелевая подводная лодка «Орел», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров».

Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что наряду со строительством подводных лодок 4-го поколения, уже сейчас ведутся работы над созданием атомных и дизельных подводных лодок 5-го поколения».

«Не прекращаются работы по созданию современных систем вооружения для подводных лодок, радиотехнических, гидроакустических комплексов и современных систем связи. Ведутся работы по созданию воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки для дизель-электрических подводных лодок», — отметил адмирал Владимир Королёв.

Он также добавил, что в настоящее время на подводных лодках служат только контрактники и офицеры, что подняло уровень эффективности боевой подготовки на новый уровень.