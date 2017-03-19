Вашингтон, 19 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Рядом с Белым домом США произошел очередной инцидент. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей правоохранительных органов.

Matt H. Wade Белый дом США

Сообщается, что к контрольно-пропускному пункту у Белого дома подъехал неизвестный мужчина на автомобиле и заявил, что привез с собой взрывчатое вещество.

Сотрудники охраны Белого дома немедленно задержали мужчину. Проводится осмотр его транспортного средства на предмет наличия взрывчатых веществ.

Официально Белый дом пока никак не комментирует этот инцидент. Уровень безопасности в резиденции президента США был немедленно повышен. Близлежащие улицы перекрыла полиция.

Напомним, накануне стало известно, что 10 марта на территории Белого дома имел место примечательный инцидент.

Некий мужчина перелез через ограду Белого дома, вплотную приблизился к зданию резиденции и даже попытался взломать дверь. Все это время его никто не останавливал. В итоге с момента проникновения злоумышленника на территорию Белого дома и его задержания сотрудниками Секретной службы прошло 16 минут.