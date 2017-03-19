Симферополь, 19 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

Сообщается, что в районе Керченского пролива произошло резкое ухудшение погодных условий — поднялся сильный ветер.

Из-за этого было принято решение временно приостановить работу Керченской паромной переправы.

В МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Напомним, на данный момент Керченская паромная переправа — это единственный путь на полуостров Крым для железнодорожного и автомобильного транспорта.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, российские власти приняли решение построить автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив. Ожидается, что автомобильное движение по Керченскому мосту будет открыто в 2018 году.