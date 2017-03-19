Каир, 19 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси совершит свой первый официальный визит в США в начале апреля 2017 года. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает агентство Reuters.

Dvidshub.net Абдель Фаттах ас-Сиси

Сообщается, что президент США Дональд Трамп официально пригласил президента Египта совершить визит в Вашингтон. Переговоры лидеров двух стран запланированы на начало апреля этого года.

Для Абдель Фаттаха ас-Сиси это будет его первый официальный визит в США. Он стал президентом Египта в 2014 году после того, как военные устроили очередной переворот и свергли исламистского президента Мухаммеда Мурси из движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поскольку «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Египте при участии и под давлением администрации предыдущего президента США Барака Обамы, ас-Сиси, свергший ставленников Вашингтона, не получил приглашения посетить эту страну с официальным визитом.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле состоится официальный визит в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина.