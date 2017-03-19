Посёлок городского типа Курагино, Красноярский край, 19 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В поселке Курагино на юге Краснодарского края от отравления угарным газом погибли три женщины. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что в частном доме в поселке Курагино (Курагинский район, Красноярский край) были найдены тела трех женщин. По предварительным данным они отравились угарным газом.

Выяснилось, что две женщины пришли в гости к подруге, которая, по предварительным данным нарушила правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — она забыла открыть задвижку канала дымохода.

В результате этого все три женщины погибли. Трагический инцидент произошел в ночь на 19 марта.

Все погибшие характеризуются положительно.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.