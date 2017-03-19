Москва, 19 марта, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вновь открывшиеся обстоятельства «пророссийской деятельности» экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, назвал происходящее «новой ступенью паранойи». Соответствующее сообщение 19 марта сенатор оставил на своей странице в сети Twitter.

Erin A. Kirk-Cuomo Майк Флинн

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в «контакте» (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме, — комментирует Пушков. — Новая ступень паранойи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское издание Wall Street Journal сообщило о том, что в 2014 году Флинн, будучи директором разведывательного управления министерства обороны США, не сообщил начальству о разговоре с гражданкой «такой недружественной страны, как Россия».

Как подтвердил представитель Флинна Прайс Флойд, встреча экс-советника президента США по нацбезопасности и студента действительно состоялась. Однако разговор проходил в публичной обстановке, и его не следует расценивать иначе, как случайный.

Напомним, Майкл Флинн вынужден был оставить пост советника президента в связи с обвинениями в неполном раскрытии информации о телефонных переговорах с послом РФ Сергеем Кисляком.