Кито, 19 марта, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Непрекращающиеся дожди в Эквадоре стали причиной гибели 15 человек, заявил 18 марта президент страны Рафаэль Корреа, сообщает новостной портал Ecuavisa.

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С начала января от проливных дождей в стране пострадали более 6 тыс. семей. Сообщается о 15 погибших, еще 276 человек проживают в настоящий момент в убежищах.

Более 6 тыс. домов повреждены и 123 жилых здания разрушены полностью. В ряде регионов страны объявлено чрезвычайное положение.

Правительство Эквадора обратилось со словами сочувствия к гражданам и правительству Перу, где, по последним данным, погибли 72 человек. Президент Корреа предложил Перу свою помощь в борьбе со стихией.

Ранее министерство иностранных дел Эквадора сообщило о том, что 58 граждан Эквадора оказались заблокированы в Лиме из-за схода оползней на дорогах. Ожидается, что в столицу Перу будет отправлен самолет, но котором граждане Эквадора смогут вернуться на родину.