Магадан, 19 марта, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Число людей, которые отравились в столовой здания предприятия «Севервостокзолото» в Магадане, увеличилось до 37 человек. Об этом сообщили в Минздраве Магаданской области.

Столовая СССР

Глава ведомства Ирина Ларина сказала, что было проведено обследование более чем 130 человек, отравившихся в столовой. С выраженными симптомами выявлено в общей сложности 37 человек. 32 из них проходят лечение в больнице, еще пять — дома. Состояние здоровья всех их удовлетворительно. Тяжелых случаев отравления выявлено не было.

Днем ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Магадана поступили 17 человек с подозрением на сальмонеллёз. Как отмечала главврач, больница обеспечена всем необходимым, а пострадавшим назначено или уже проводится лечение.

Позднее стало известно, что пострадавшие ели в столовой картофельное пюре, в которое было добавлено сырое яйцо. После этого инцидента столовая «Севервостокзолото» временно закрыта постановлением Роспотребнадзора.

Специалисты провели все необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых были отобраны образцы для лабораторного исследования.

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