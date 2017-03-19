Брюссель, 19 марта, 2017, 04:40 — ИА Регнум. В результате взрыва в жилом доме в Бельгии, произошедшего в субботу, 18 марта, погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает газета Matin.

Unsplash Взрыв

Тело было обнаружено вечером в субботу под обломками здания, сообщили в прокуратуре Брюсселя. О том, кто был погибший, не уточняется.

ЧП случилось в коммуне Сен-Жиль. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. В результате инцидента три этажа жилого дома обрушились.

Здание начало гореть. Позднее пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Ранее также сообщалось, что из-за взрыва пострадали семь человек. Трое из них, в том числе дети двух и 15 лет, тяжело ранены.