Вашингтон, 19 марта, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин — «крепкий орешек». Таким образом российского лидера охарактеризовал глава США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Во время интервью телеканалу, ведущий попросил Трампа кратко оценить различных политиков и шоуменов. Вопрос, в частности, коснулся российского президента. Тогда глава США заявил:

«Я не знаю его, но он точно крепкий орешек».

Трамп также отметил, что не знает, что Путин делает для России, однако тут же сказал, что в какой-то момент для США это будет ясно.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз возвращался к теме России и отношений с ее президентом в своих выступлениях, во время дебатов и в интервью. Например, в июле 2015 года, объявив о намерении выдвинуться на пост президента США, Трамп сказал, что думает, что сможет отлично поладить с Владимиром Путиным.

Также в одном из интервью уже после избрания Трампа на пост главы США, отвечая на выпад журналиста, который назвал Путина «убийцей», американский президент заявил, что это не так, а США много кого убили, развязывая войны по всему миру.

Вступив в должность, Трамп стал аккуратнее высказываться по поводу отношений с Путиным. В частности, он говорил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом.