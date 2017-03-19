Брюссель, 19 марта, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Турки, которые проживают на территории Европейского союза, не несут ответственности за политику президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью таблоиду Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Юнкер, говоря о политики Эрдогана, подчеркнул, что существуют большая разница между турецким народом и правительством Турции. К тому же, по словам главы ЕК, представители турецкой диаспоры в ЕС хорошо интегрированы и вносят свой вклад в процветание Европы.

«Не все турки — маленькие Эрдоганы», — отметил Юнкер.

Также Юнкер заявил, что не беспокоится по поводу угрозы разрыва с Турцией соглашения по мигрантам. Такой мерой Эрдоган пригрозил, если ЕС не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Юнкер отметил, что не в интересах самой Турции, чтобы у побережья страны концентрировались контрабандисты и бандиты и чтобы они получили в свои руки рычаги влияния.

В последнее время отношения между Турцией и Евросоюзом значительно обострились. В частности, в ответ на заявления европейских политиков глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в одной из своих речей потребовал «прекратить читать Анкаре лекции».

Кроме того, серьезный дипломатический скандал произошел на прошлой неделе между Анкарой и Амстердамом. Все началось с того, что голландские власти не дали разрешения на посадку самолета Чавушоглы, который планировал побывать в Роттердаме на митинге представителей турецкой диаспоры за изменение конституции Турции.

Эрдоган назвал голландских дипломатов «фашистами». Позднее Нидерланды также не пропустили в Роттердам машину с министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайей. Она была вынуждена вернуться в Германию, а в Нидерландах ее назвали «нежелательным иностранцем». Турция пригрозила Нидерландам ответными мерами.