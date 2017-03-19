Во Франции расследуют нападение в аэропорте Орли как теракт
Париж, 19 марта, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Во Франции прокуратура расследует нападение на военный патруль в парижском аэропорту Орли как теракт. Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает агентство Reuters.
Главным основанием для такой характеристики произошедшего послужило то, что нападение было совершено на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle. А это соответствует рекомендациям организаций джихадистов, подчеркнул Моленс.
Он также отметил, что злоумышленник ранее за время отбывания наказания в тюрьме стал радикалом. Кроме того, он выкрикивал лозунги религиозного характера. Это также склонило следствие расценивать произошедшее как теракт.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в субботу, 18 марта, в парижском аэропорту «Орли» мужчина попытался отнять оружие у военнослужащего, который обеспечивал безопасность воздушной гавани в рамках операции Sentinelle. В ответ военный открыл огонь. Нападавший был нейтрализован.
После этого в аэропорту началась спецоперация. Пассажиры и персонал терминала Orly Sud, где произошел инцидент, были эвакуированы. Из здания было выведено в общей сложности более трех тысяч человек.
В результате проверки полиция установила, что мужчина действовал в одиночку. Взрывчатки на теле нападавшего обнаружено не было. Изначально полицейские посчитали, что мужчина не действовал по чьему-либо указанию и мог быть не связан с какими-либо террористическими группировками.