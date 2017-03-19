Париж, 19 марта, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Во Франции прокуратура расследует нападение на военный патруль в парижском аэропорту Орли как теракт. Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс, передает агентство Reuters.

Unsplash Пассажир в зале ожидания Аэропорта

Главным основанием для такой характеристики произошедшего послужило то, что нападение было совершено на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках операции Sentinelle. А это соответствует рекомендациям организаций джихадистов, подчеркнул Моленс.

Он также отметил, что злоумышленник ранее за время отбывания наказания в тюрьме стал радикалом. Кроме того, он выкрикивал лозунги религиозного характера. Это также склонило следствие расценивать произошедшее как теракт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в субботу, 18 марта, в парижском аэропорту «Орли» мужчина попытался отнять оружие у военнослужащего, который обеспечивал безопасность воздушной гавани в рамках операции Sentinelle. В ответ военный открыл огонь. Нападавший был нейтрализован.

После этого в аэропорту началась спецоперация. Пассажиры и персонал терминала Orly Sud, где произошел инцидент, были эвакуированы. Из здания было выведено в общей сложности более трех тысяч человек.

В результате проверки полиция установила, что мужчина действовал в одиночку. Взрывчатки на теле нападавшего обнаружено не было. Изначально полицейские посчитали, что мужчина не действовал по чьему-либо указанию и мог быть не связан с какими-либо террористическими группировками.