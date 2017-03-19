Вашингтон, 19 марта, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн уже ушел в отставку из-за «русского скандала», страсти вокруг этой политической фигуры в США не утихают. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности скрыл от Пентагона факт встречи с российской студенткой, которая изучала историю спецслужб.

Dvidshub.net Майкл Флинн

По информации издания, встреча состоялась на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году. Тогда Флинн занимал должность директора разведывательного управления Министерства обороны США.

Источник газеты отметил, что Флинну, вступая в должность советника президента по нацбезопасности, следовало сообщить Пентагону о любых контактах с иностранцами. В частности, не стоило скрывать разговор со студенткой «такой недружественной страны, как Россия», заявил собеседник.

WSJ также отмечает, что сама девушка не стала давать комментарии по этому поводу. Однако ее друг подтвердил, что она действительно встречалась с Флинном. Однако их беседа была публичной, продолжалась всего около 20 минут, и после этого российская студентка с Флинном больше не говорили.

Представитель Флинна Прайс Флойд также сообщил изданию, что встреча экс-советника президента по нацбезопасности и российской студентки действительно была. Однако ее не стоит расценивать никак иначе, как случайно. Иные предположение на этот счет Флойд назвал «неправдой».

Как ранее писало ИА REGNUM, скандал о якобы вмешательстве России в выборы в США привел к отставке Майкла Флинна. Он занимал должность всего три недели. В феврале он покинул своей пост, а в заявлении признался, что ненамеренно предоставил вице-президенту страны Майку Пенсу неполную информацию о телефонных переговорах с российским послом Сергеем Кисляком.