Грозный, 19 марта, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Решение Европейского суда о том, что теперь работодатели будут иметь возможность запрещать на работе сотрудникам носить религиозную одежду и символику, в том числе хиджабы — это скрытая война, объявленная религиям. С такой точной зрения выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«По их мнению, ограничение религиозных свобод постепенно приведет к отказу молодежи исповедовать религию», — отметил Кадыров.

По его мнению, европейские мусульмане отрицательно отнесутся к соответствующему решению Европейского суда и скажут решительное «Нет!» в ответ на попытки полностью запретить их религиозные права, подчеркнул политик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что такое судебное решение было принято на фоне процессов в Европе, которые направлены главным образом на размытие национальной и религиозной идентичности.

В качестве примера Кадыров привел нацистскую Германию, где геноцид существовал по национальному признаку. По словам главы Чечни, если мусульмане будут молчать, то нет никаких гарантий, что подобная ситуация не повторится, но в этот раз по религиозному признаку.

Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Европейского союза постановил, что работодатели имеют право запрещать сотрудникам носить видимые религиозные символы. Такое решение было вынесено по делам двух женщин во Франции и Бельгии. Они были уволены из-за того, что отказались снять хиджабы.