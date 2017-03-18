Москва, 19 марта, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Россия устроена иначе, чем западный мир и не приняла пропагандируемый им нечеловеческий порядок — порядок глобализма и хаоса. Поэтому Россия встала на ту же позицию, что и Советский Союз, и не дает разрушить государство, заявил 18 марта лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканала ТВЦ.

osepStalin Инаугурация Ельцина в 1991

По его словам, Россия должна сказать «нет» так называемому концу Истории, концу человечества, концу правды — всему тому, что навязывает глобальное государство.

«Что произошло сразу же после обрушения Советского Союза? Было сказано: всё, теперь конец Истории», — напомнил Кургинян, пояснив, что тогда в России думали наоборот: раз Советский Союз убрали, то История пойдет вперед.

Политолог пояснил, что будет, если закончится История. Во-первых, человек вернется к состоянию животного — это и есть потребительское общество, «еда и сон, не боле».

«А во-вторых, это человечество разделят так, что потом поставят вопрос об уничтожении 85−90% как лишних! Вот что такое конец истории», — сказал Кургинян.

Именно этому, по его мнению, Россия сказала «нет» и обратилась к миру со словами «Да здравствует История!» как восхождение человека. «Может быть, ещё недостаточно чётко, но всей душой», — заключил он.

Ведущий программы Дмитрий Куликов напомнил, что глобализм — это всего лишь один из проектов такого мирового господства, который природно принадлежит этой самой западной цивилизации, в то время как Россия не раз вставала на пути западных проектов мирового господства, таких как Наполеон и Гитлер. И принципиальный вопрос здесь — а сможет ли Россия не просто встать на пути расчеловечивания, а второй раз стать «агентом развития», то есть повторить опыт Советского Союза.

Кургинян ответил, что после ельцинской эпохи казалось, что Россию добили, она уже лежит и это будет «периферийная маленькая держава». Однако, мессианская Россия осталась — она не добита. Что касается повторения советского опыта, то политолог пояснил, что человек разделен на «природу» и «культуру» и рано или поздно это противоречие разрешится в одну из сторон — либо природа поглотит культуру и тогда будет фашизм, либо «культура просветлит природу и преобразует её: произойдёт преображение, пресуществление, новая жизнь».

Вот об этом и мечтают русские: о том, о чем мечтает любой религиозный человек, — победить зверя. А без этого зверь победит — «и он уже побеждает».

«Русские встали на пути зверя, и в этом смысле Россия — это катехон XXI столетия. И мы должны признать, что и Советский Союз во время войны с фашизмом тоже был катехоном. Мы ждём этого [признания], в том числе, от официальных православных кругов», — заключил Кургинян.