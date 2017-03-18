Москва, 19 марта, 2017, 01:49 — ИА Регнум. США не осознают в полной мере, что значит быть ядерной державой. Таким образом глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии, передает РИА «Новости».

Sgt. Alicia Brand Дональд Трамп

По словам Озерова, высказывание Тиллерсона говорит о том, что президент США Дональд Трамп еще не смог до конца осознать, что его страна — ядерная держава. А это, в свою очередь, означает не только превосходство в этой сфере над другими странам, но и ответственность за принимаемые решения.

Напомним, что ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что не исключено, что могут быть приняты решения, которые приведут к появлению ядерного оружия в Японии и Южной Корее. Из высказывания Тиллерсона непонятно, имеется ли в виду, что эти страны смогут разработать собственное ядерное оружие, или США разместят на территории этих стран свое оружие.

«Эти решения безответственные, с учетом террористической угрозы недопустимо расползание ядерного оружия по земному шару», — подчеркнул Озеров.

Он также считает, что размещение ядреного оружия в Японии и Южной Корее не создаст прямую угрозу для России. Однако российская сторона будет отслеживать и анализировать ситуацию. Если будет такая необходимость, то Москва может внести свои предложения по вопросу обеспечения безопасности, сказал глава оборонного комитета Совфеда.

Позднее также первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич тоже выразил свое мнение по поводу заявления Госдепа. Клинцевич заявил, что США в этом случае в качестве несистемного игрока международной политики — это худшее, что можно представить.