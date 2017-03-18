Москва, 19 марта, 2017, 01:51 — ИА Регнум.

Донецкая и Луганская Народные республики не проиграны Россией, не пошедшей в их отношении по крымскому сценарию. Такое мнение высказал 18 марта лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Отвечая на вопрос гостя телепередачи о том, чувствует ли он разочарование в том, что крымский сценарий в республиках Донбасса не рассматривается, политолог подчеркнул, что о проигрыше этих территорий речь не идет.

«Мне кажется, что на сегодняшний момент, при тех параметрах, которые существуют в России, а Россия сейчас не имеет ни мобилизационной идеологии четкой, ни мобилизационной системы… Нельзя заниматься присоединением территорий, которые находятся с нами в проблемных отношениях», — отметил Сергей Кургинян. «Нужно брать те территории, которые нас любят по-настоящему».

Такими территориями аналитик считает, в частности, Осетию, Абхазию, Приднестровье, которые «манифестируют любовь» к России, тогда как Галицию или Грузию в состав России принимать ни в коем случае нельзя. У России «нет на нее Лаврентия Павловича Берии».

Политолог подчеркнул, что поддержал бы ввод войск в условиях «бандеризации и всего прочего», однако логика власти, стремившейся избежать холодной войны, была не в этом.

«В той логике, которая является логикой властной элиты, произошло то лучшее, что могло произойти», — отметил он, подчеркнув, что на востоке Украины сложилась ситуация, сравнимая с Северным и Южным Вьетнамом, ситуация реального сопротивления донбасского народа как части украинского народа — бандеризации.

«Это «Северный и Южный Вьетнам», а не оккупированная территория. Это не ввод войск в Афганистан, это ситуация Северного и Южного Вьетнама», — указал политолог.

«Это национально-освободительная борьба, а не оккупация… Определенные плюсы есть в том, чтобы сказать: «Вот народ, который сам нечто построил, который реализовал свое законное народное право. Это украинская ситуация, это украинское непринятие бандеризации». В этом есть сила подобной позиции», — считает Кургинян.

Он добавил, что Донбасс не проигран Россией — он приведен в тот формат, в котором он властной элитой России считается оптимальным. Есть у такой позиции и минусы: страдают люди. «Но они везде на разделённых территориях страдают. Без страдания никто права на свободу не защитит», — сказал Кургинян, пояснив, что на Донбассе у народа есть «ощущение своего права» и люди там говорят по-русски и дышат свои воздухом.