Москва, 19 марта, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Никто, кроме Николая II не может отвечать за крах Российской Империи в 1917 году, так же, как и за развал СССР в 1991 году отвечает коммунистическая партия, заявили 18 марта лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканала ТВЦ.

Император Николай II в вагоне царского поезда

По его словам, за всё происходящее с государствами отвечает власть.

«Все разговоры о том, что этой власти, как танцору, нечто мешает: там — большевики, там — масоны или кто-то еще — это ахинея», — считает политолог.

За крах империи не может отвечать никто, кроме царя.

«Ни масоны, ни большевики, ни немецкие агенты, никто. Только тот, кто держал власть», — пояснил Кургинян.

Он добавил, что всё, что говорилось о «масонах» как о зловещем факторе Октябрьской революции — это всё бред, поскольку вся аристократия была масонской, начиная от императрицы Александры Федоровны, которая была мартинисткой.

Говоря о революциях 1917 года, Кургинян напомнил, что вокруг событий тех лет накручено огромное количество «фейков» да и просто лжи. И сейчас то, что происходит в общественном сознании с Великой Октябрьской революцией и Февралем — это «русский взгляд туда» с попыткой разобраться в том, «насколько же сильно [народ] накололи».