Лима, 19 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Из-за интенсивных дождей, вызвавший серию наводнений и оползней, с начала 2017 года в Перу погибли 72 человека. Об этом 18 марта в эфире местной радиостанции заявил премьер-министр страны Фернандо Савала, сообщает Associated Press.

terimakasih0 Наводнение

Масштабное стихийное бедствие затронуло более половины жителей страны. Даже в расположенной в пустынном климате столице Перу Лиме, где редко случаются дожди, сотни жителей смогли пересечь затопленную мутным потоком дорогу лишь после того, как спасатели организовали канатную переправу. Многие покидали свои дома, взяв с собой лишь один полиэтиленовый пакет с вещами.

С начала недели в Лиме отсутствует водоснабжение. Правительство направило вооруженные силы для того, чтобы помочь полиции контролировать общественный порядок в 811 городах страны, на территории которых в связи с наводнениями объявлено чрезвычайное положение.

По данным синоптиков, интенсивные дожди и шторма вызваны потеплением поверхностных вод Тихого океана и продолжаться еще в течение двух недель.

По данным правительства, аналогичная ситуация наблюдалась в стране в 1998 году, когда во время массовых дождей погибло 374 человека.