Москва, 19 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Жители Крыма восстали против галицийской идентичности и бандеровской идеологии, защитив себя от «фашистского безумия», заявил 18 марта лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что украинская государственность до майданного переворота строилась на консенсусе нескольких групп на Украине, «почти русской группы донбасской, совсем русской группы в Крыму, так сказать, умеренных групп других, радикально антирусских групп какой-нибудь Галичины».

«Все эти группы должны были вместе соблюсти какой-то общественный договор ― и они его соблюдали. Даже то, что происходило со всеми этими колоссальными нарушениями и так далее, и что постоянно вот этой украинизацией подрывалось», — заметил аналитик, добавив, этот договор государственный переворот в стране поставил на этом крест.

Такое развитие событий, подчеркнул Кургинян, было бы неприемлемо для жителей полуострова, поскольку оно означало бы репрессии со стороны Киева, который бы навязывал всем галицийскую идентичность, при которых большинство населения уходит в системный андеграунд или сгоняется с земель, поскольку «Галиция хочет всё очистить от подобного рода вещей», — указал Кургинян.

«Дальше, все-таки существовало последнее прибежище легитимности ― конституция. Эту конституцию порвали в клочья в ходе событий [2013 — 2014 годов]». Совершив переворот, конституцию растоптали, считает политолог.

После переворота у Крыма не было никаких оснований находиться в составе Украины. «А по какому праву Крым должен находиться в пределах Украины? Она же сама его не хочет! Когда говорят о галицийской идентичности и всём прочем ― при чем тут Крым?» — задается вопросом политолог.

Однако последней, по мнению Кургиняна, каплей стало то, что «официально повесили портреты Бандеры и всех прочих», а также заявили, что не только галицийская идентичность, но и бандеровская идеология будут лежать в основе украинского государства.

Такая идеология означала бы репрессии не только к «москалям», но к тем, кого принято называть «несвидомыми» — то есть теми, «кто не исповедует базовую идеологию». На это «фашистское безумие» и ответили жители Крыма.