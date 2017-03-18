Мадрид, 19 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум. «Десятки тысяч россиян 18 марта вышли на улицы в разных городах страны, чтобы отпраздновать третью годовщину аннексии Крыма. В этот день в 2014 Путин подписал закон о присоединении полуострова, который долгие годы входил в состав Украины, — пишет издание. — Присоединение Крыма к России единодушно было не признано Западом, однако Путин сослался на результаты референдума, где подавляющее большинство населения региона высказалось за вхождение в состав России».

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Мир, по словам газеты, «не признал референдум легальным, а русские присоединили Крым, введя войска на его территорию. На Украине перед этим несколько месяцев шла борьба за власть, и Киеву было просто не до Крыма».

Газета не пишет о том, что Росси не требовалось на самом деле вводить воинский контингент: в Крыму находилась группировка войск России в соответствии с договором об аренде военно-морской базы в Севастополе. Зато указывается, что «аннексия послужила поводом для введения санкций против России». О том, принесли ли эти санкции успех Западу, нет ни слова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении. Решение о проведении референдума было принято после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.