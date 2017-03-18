Брюссель, 19 марта, 2017, 01:00 — ИА Регнум. В отношениях между Европейским союзом и США в последнее время наблюдается растущая отчужденность. Об этом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Юнкер также предостерег США от торговой войны с ЕС.

Флаг США

По его словам, между ЕС и США возникло «некое отчуждение». В качестве примера председатель ЕК привел высказывание американского президента Дональда Трампа о выходе Великобритании из ЕС, когда политик поприветствовал это решение и заявил, что остальные страны должны последовать её примеру. Юнкер назвал это «чем-то беспрецедентным».

Глава Еврокомиссии также обратил внимание на то, что изменение внешнеэкономической политики США может негативно сказаться на двусторонних отношениях с Европейским союзом.

«По зубам ли Америке торговая война с Европой? Этот шаг не отвечал бы интересам ни Европы, ни США», — подчеркнул Юнкер.

Протекционистский тон администрации нового президента США, как его назвал Юнкер, ЕС должен воспринимать всерьез и подготовиться к возможной смене политики Вашингтона.

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