Киев, 19 марта, 2017, 00:35 — ИА Регнум. На Украине произошел очередной случай вандализма. В этот раз неизвестные в центре Киева облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила на своей странице в Facebook сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон.

Скриншот с facebook.com/olenka.khalimon Вандализм

Она обратила внимание на то, что подобному вандализму подвергся не только памятник Елене Телиге в Бабьем Яре, но теперь и памятник Владимиру был облит красной краской.

«Что в головах тех, кто «воюет» с памятниками, трудно осознать», — отметила Халимон.

Напомним, что на днях в Киеве неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника украинской поэтессы Елене Телиге, который стоит в Бабьем Яру. Глава ОУН Богдан Червак назвал вандалов «негодяями». Это провокация против Украины и украинского народа, считает Червак. По его мнению, инициаторы этого события «сидят в Кремле».

«Все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в стране, а, следовательно, не исключаю, что сценаристы сидят в Кремле. В любом случае правоохранительные органы должны найти виновных. Бандиты должны быть наказаны», — заявил Червак.

Отметим, что вандализм на Украине в отношении памятников Великой Отечественной войны или советского наследия в целом — отнюдь не редкость. Кроме того, злоумышленники совершают подобные действия и в отношении, например, польских жертв Второй Мировой.

Так, 13 марта во Львовской области осквернили памятник полякам, расстрелянным в 1944 году эсэсовцами из дивизии «Галичина». Памятник облили красной и чёрной краской, разрисовали красно-чёрными флагами и свастиками и написали «Смерть ляхам». За несколько дней до этого неизвестные также облили краской памятник польским профессорам.