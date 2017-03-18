Москва, 19 марта, 2017, 00:34 — ИА Регнум. В субботу, 25 марта, Венера будет находиться в фазе нижнего соединения с Солнцем, в связи с чем в ближайшие дни ее можно будет наблюдать не только на вечернем, но и на утреннем небе, а видимые размеры небесного тела достигнут максимальной величины, сообщается в 13 выпуске электронно-печатного издания «Астрономический календарь».

Windowssearch-exp.com Венера

2017 год является благоприятным для наблюдения Венеры. После восточной элонгации (крайнего восточного положения планеты на небосводе по отношению к Солнцу) 12 января, астрономы-любители могли наблюдать ее в свои телескопы в виде яркого полудиска, постепенно превращающегося в серп.

25 марта Венера максимально сблизится с Солнцем в фазе нижнего соединения, положения при котором Земля, Венера и Солнце выстроятся вдоль одной линии. При этом видимые размеры второй планеты достигнут максимальных значений: около 1 угловой минуты. Для сравнения видимый диаметр Солнца в среднем равен 32 угловым минутам.

В этом положении Солнцем будет освещено лишь 0,25 диска Венеры, и наблюдатели с Земли смогут полюбоваться тонким венерианским серпом.

Напомним, фазы Венеры сходные лунным впервые в 1610 году описал итальянский ученый Галилео Галилей. Его открытие стало еще одним доказательством гелиоцентрической системы.