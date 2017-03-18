Рим, 18 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Интером» в матче двадцать девятого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 18 марта на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, завершилась со счетом 2:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Даниеле Базелли и Африйе Аккуа, у гостей мячи на свой счет записали Жоффрей Кондогбиа и Антонио Кандрева.

После двадцати девяти матчей в чемпионате Италии «Интер» пока находится на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Клуб «Торино», набравший 40 баллов, находится на десятой позиции.

Чемпионат Италии. 29-й тур

«Торино» (Турин) — «Интер» (Милан) — 2:2 (1:1).

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