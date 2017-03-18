Анкара, 18 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Присоединение Крыма к Российской Федерации является открытым нарушением норм международного права. Об этом, как передает агентство «Анадолу», говорится в заявлении МИД Турции.

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«Аннексия» Крыма — это открытое нарушение норм международного права, — говорится в заявлении. — Турция вновь заявляет о непризнании «аннексии» полуострова, осуществленной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 г».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что Анкара продолжит внимательно отслеживать «процессы» в Крыму и «защищать права и интересы» крымских татар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование в Крыму стало реакцией местных жителей на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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