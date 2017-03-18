Великий Новгород, 18 марта, 2017, 22:06 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 18 марта, состоялся народный сход новгородских рыбаков-любителей, к которым присоединились жители Старой Руссы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, организаторы акции за сохранение рыбных запасов озера Ильмень решили поддержать рушан в их протесте против навязанного властями, вопреки мнению общественности, места для установки стелы «Город воинской славы».

Ольга Ларина ИА REGNUM Народный сход в Великом Новгороде

Протестная акция рыбаков-любителей состоялась уже в седьмой раз — впервые рыбаки вышли на улицу ратовать за сохранение рыбных запасов главного новгородского водоёма — озера Ильмень — ещё в 2015 году. Рыбаки заявляют, что на протяжении последних нескольких лет на озере Ильмень круглогодично вёлся массовый промысловый лов рыбы в объёмах, превышающих биоресурсы озера, что привело к резкому падению количества рыбы в водоёме.

Рыбаки опасаются, что дальнейший промысловый лов рыбы в подобных масштабах может привести к критическому уменьшению количества рыбы, исчезновению некоторых видов и нарушению экологического баланса всего региона в целом и требуют введения запрета на промысловый лов ценных пород рыбы весной в период нереста. По словам протестующих, несмотря на очевидную необходимость введения данного запрета, что подтверждается, в том числе, и научными исследованиями, процесс принятия соответствующих изменений в законодательство намеренно затягивается и саботируется.

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Акция собрала около 70 человек, из которых около 20 приехали в Великий Новгород из Старой Руссы, чтобы донести мнение общественности по поводу выбора места для установки стелы «Город воинской славы» до врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Старорусские депутаты дважды проголосовали за место у завода «Старорусприбор», но исполнительная власть города настаивает на месте рядом с Соборной площадью в центре города. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM участник митинга, коренной житель Старой Руссы Константин Смольняков, в сквере у приборного завода происходили важные события во время войны: сражался и героически погиб батальон капитана Величко. здесь — место мученической казни жителей города. «Венцом этих событий и этих мук могла бы послужить стела на этом месте. Но в процесс вмешались сторонние лица, в том числе бывший мэр города, генерал в отставке Юрий Редькин, который много способствовал тому, чтобы Старой Руссе присвоили звание «Города воинской славы», но решил, что место, выбранное для установки стелы — недостаточно почётно», — сообщил Константин Смольняков. Он также заметил, что там, где власти хотят установить стелу, когда-то находился Гостиный двор. Он был разрушен во время войны и его в будущем возможно частично восстановить — сейчас на этом месте липовая аллея.

В поддержку инициативы установки стелы у завода «Старорусприбор» собирались подписи. Но, как отметили протестующие, власти не идут навстречу общественности.

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Напомним, почётное звание «Город воинской славы» Старая Русса получила в 2015 году. Во всех городах воинской славы устанавливаются памятные стелы.