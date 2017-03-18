Москва, 18 марта, 2017, 22:05 — ИА Регнум. На западе Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Авария произошла в субботу, 18 марта, на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 3 человека.

«На Кутузовском проспекте в районе дома 13 по Славянскому бульвару столкнулись 6 автомашин», — уточнил источник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.