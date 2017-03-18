Брюссель, 18 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Европейскому союзу (ЕС) нужно вести интенсивный диалог с американской стороной, так как при новом главе Белого дома Дональде Трампе Брюссель и Вашингтон могут отдалиться друг от друга. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

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«Возникло некое отчуждение», — заявил глава Еврокомиссии, напомнив, что президент США Трамп ранее приветствовал выход Великобритании из ЕС и призвал другие страны следовать этому примеру.

Юнкер также добавил, что власти ЕС должны серьезно воспринять «протекционистский тон» администрации Трампа и быть готовыми к «соответствующим мерам» со стороны руководства США.

18 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что Германия должна огромные суммы финансовых средств США и НАТО за «мощную и дорогостоящую оборону».

«У меня состоялась замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, — написал американский лидер. — Однако Германия задолжала огромную сумму НАТО и США за мощную и дорогостоящую оборону».

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